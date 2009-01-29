Более шести триллионов рублей инвестиций использовал Минск на свое развитие в 2008 году

Столица ставит рекорды по выполнению инновационных программ: почти 4 десятка крупных инвестпроектов было успешно реализовано за последний год.

Инновационный путь с внедрением новейших наукоемких технологий, привлекаемых в экономику столицы, позволил в итоге минимизировать влияние мировых финансовых проблем на реальный сектор экономики, – констатировали сегодня в Мингорисполкоме. Тем не менее, по итогам минувшего года более 15% промышленных предприятий столицы не обеспечивают необходимый рост объемов производства, а 7% городских организаций – в списке убыточных.

Столичное руководство требует неукоснительного выполнения прогнозных параметров социально-экономического развития в текущем году. Особенно предприятиям Минска придется задуматься о том, как уменьшить складских запасов, а вот объемы выпускаемой продукции – увеличить.

