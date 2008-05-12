Более шести миллиардов рублей пошли не по целевому назначению

Комитет госконтроля Беларуси проверил использование средств, направленных на капремонт жилищного фонда в прошлом году. В ближайшее время Комитет госконтроля намерен внести предложение в Совет министров об установлении сроков проведения капремонта на законодательном уровне.



По славам Виталия Дереха, начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства, в ходе проверки также выявлено завышение стоимости строительно-монтажных работ порядка 670 миллионов рублей.