Прямой эфир

Более 80% экспортных товаров оформляется через интернет

01 декабря 2009 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Такая процедура существенно упрощает работу предпринимателей.

К примеру, на оформление электронной таможенной декларации требуется не более 20 минут. Более тысячи белорусских экспортеров уже используют новые технологии документооборота. Некоторые из них приняли участие в сегодняшнем онлайн-семинаре, где можно было в режиме реального времени оформить свою партию товара. Такую форму общения на пользовательском уровне в Беларуси применили впервые.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Это, естественно, минимизирует затраты субъектов хозяйствования. Отсутствует потребность направлять сотрудников в командировки — это потеря времени, сил, средств. На своем рабочем месте любой может в интерактивном режиме пообщаться с компетентными сотрудникам таможенных органов и выяснить все вопросы, которые его интересуют.

# Экономика # Hi-Tech # Интернет

Другие новости рубрики

Все новости
01 декабря 2009 11:45

Ввод совместных предприятий с участием МАЗ и МТЗ в Венесуэле отсрочен на год

01 декабря 2009 06:51

Расширяется перечень товаров, которыми можно торговать на рынках

01 декабря 2009 06:49

Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования до 13,5%