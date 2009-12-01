Более 80% экспортных товаров оформляется через интернет

Такая процедура существенно упрощает работу предпринимателей.

К примеру, на оформление электронной таможенной декларации требуется не более 20 минут. Более тысячи белорусских экспортеров уже используют новые технологии документооборота. Некоторые из них приняли участие в сегодняшнем онлайн-семинаре, где можно было в режиме реального времени оформить свою партию товара. Такую форму общения на пользовательском уровне в Беларуси применили впервые.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Это, естественно, минимизирует затраты субъектов хозяйствования. Отсутствует потребность направлять сотрудников в командировки — это потеря времени, сил, средств. На своем рабочем месте любой может в интерактивном режиме пообщаться с компетентными сотрудникам таможенных органов и выяснить все вопросы, которые его интересуют.