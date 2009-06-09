Более 500 магазинов в Беларуси торговали просроченными продуктами

Из проверенных….

Министерство торговли, органы управления торговлей, внутренних дел, налоговые и другие контролирующие органы постоянно следят за соблюдением законодательства о торговле и защите прав потребителей.

Так, в первом квартале 2009 года был проверен 8.291 торговый объект. В 5.301 из них обнаружились нарушения: неправильный порядок продажи алкогольной продукции и табачных изделий (958), реализация товаров с истекшим сроком годности (557), без маркировки (377) или без документов, удостоверяющих качество и безопасность (290), несоблюдение ассортиментного перечня (225), неверное проведение валютных операций (103), продажа контрафактной продукции (82) и товаров, не соответствующих гигиеническим требованиям (59).

В результате к административной ответственности привлекли более трех тысяч человек, а общая сумма штрафов составила почти полмиллиарда белорусских рублей? пишет газета "СБ Беларусь сегодня".