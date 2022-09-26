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Более 50 млн рублей выделил Банк развития для поддержки малого и среднего бизнеса

26 сентября 2022 16:09
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Банк развития в 2022 году существенно увеличил объем средств, направляемых на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 млн рублей выделил Банк развития для поддержки малого и среднего бизнеса-1

С учетом современных реалий и приоритетов развития экономики фокус кредитной политики банка направлен на импортозамещающие и экспортно-ориентированные инвестиционные проекты. В этих целях был разработан новый кредитный продукт. Займы стали предоставлять под минимальную процентную ставку – 7,5 % годовых. На выгодных условиях уже профинансировано 158 инвестиционных проектов на сумму более 50 миллионов рублей. Критерии доступа к экспортным ресурсам существенно упростили, расширили и сам перечень импортозамещающих товарных позиций.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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