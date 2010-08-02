Более 4,5 миллионов тонн уже весит белорусский каравай

Беларусь-Сирия: что готовит Беларусь для поставок на восточный базар

Сирийский лидер был в Минске всего два дня. Но за это время успел дважды встретится с Александром Лукашенко, лично оценить белорусский общественный транспорт, и посмотреть на Минск с крыши Национальной библиотеки. Еще в первый день Президенты наметили новые грани в отношениях, среди которых есть и вполне неожиданный формат. Так, в экономическом тандеме наши республики отныне намерены сотрудничать и с третьими странами. Речь идёт о взаимных интересах Беларуси, Сирии, Венесуэлы и Катара.