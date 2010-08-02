Более 4,5 миллионов тонн уже весит белорусский каравай
В лидерах хлеборобы Минской области. Их намолот превысил миллионный рубеж. На второе место вышли аграрии Могилевщины. В закромах области 845 тысяч тонн.Практически рядом идут Гродненский и Брестский регионы. Наращивают темпы жатвы и витебчане. По объему убранных урожайных полей впереди Гомельская область, осталось менее 20% посевных площадей. А самая высокая урожайность в хозяйствах Гродненской области – 42,5 центнера с гектара. А в некоторых – и более 60.