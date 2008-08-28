Более 38 миллиардов рублей будут дополнительно направлены на охрану природы Беларуси в этом году

Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко.

Средства, в частности, пойдут на строительство очистных сооружений для стоков гальванических производств и сточных вод. Часть средств направят на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу промышленными предприятиями Полоцка и Новополоцка, разработку планов управления Нацпарком "Беловежская пуща" и Березинским биосферным заповедником.

Профинансируют также завершение работ на заводе по производству газетной бумаги в Шклове, благоустройство территорий населённых пунктов, охрану и рациональное использование земель, а также другие природоохранные мероприятия, в том числе запланированные Госпрограммой на этот год.

