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Более 38 миллиардов рублей будут дополнительно направлены на охрану природы Беларуси в этом году

28 августа 2008 07:56
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Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко.

Средства, в частности, пойдут на строительство очистных сооружений для стоков гальванических производств и сточных вод. Часть средств направят на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу промышленными предприятиями Полоцка и Новополоцка, разработку планов управления Нацпарком "Беловежская пуща" и Березинским биосферным заповедником.

Профинансируют также завершение работ на заводе по производству газетной бумаги в Шклове, благоустройство территорий населённых пунктов, охрану и рациональное использование земель, а также другие природоохранные мероприятия, в том числе запланированные Госпрограммой на этот год.

# Экономика

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