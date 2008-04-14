Более 200 компаний из 15 стран примут участие в международной выставке "Тибо-2008"

До масштабного смотра достижений ноу-хау в области телекоммуникаций остается ровно неделя. На 15-м по счету IT-форуме померяются силами белорусские и зарубежные киберспортсмены. В рамках выставки традиционно объявят создателей лучшего белорусского интернет-ресурса. Впервые подведут итоги конкурса цифрового и графического дизайна. Ожидается на ТИБО и "интерактивная" премьера. Приятное новшество этого года - бесплатный вход на выставку для всех специалистов в области информационных технологий.