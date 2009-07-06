Более 200 банкиров из 40 стран приехали в Минск

– Отечественной банковской системе удалось сохранить рост на фоне мирового финансово-экономического кризиса, – заявил глава Нацбанка Беларуси Пётр ПРОКОПОВИЧ, на открытии Международного банковского форума в Минске.

Такого в Беларуси ещё не было – более 200 представителей деловых кругов из 40 стран мира! Представители деловых кругов собрались для обмена опытом и выработки согласованного мнения по выходу из кризисной финансово-экономической ситуации. А заодно – обсудить возможности для привлечения в нашу страну новых иностранных инвестиций.

Банковский форум такого высокого уровня проходит у нас впервые. Выбор на Беларусь пал не случайно. Во-первых, наша страна это территория больших возможностей для инвестиций. А во-вторых, мировой финансовый кризис коснулся Беларуси в меньшей степени. Это признают и сами бизнесмены.

– По-настоящему Беларусь ещё не вошла в кризис, и даст бог, я думаю, не войдет. Потому что глубина ваших проблем, значительно ниже, чем в других странах. Это говорит о том, что экономическая политика вашего государства была более продуманная, чем в других странах, – считает президент ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.

Устойчивое состояние банковской системы и экономики Беларуси подтверждают и оценки экспертов Международного валютного фонда. Свидетельство этому – увеличение кредита на миллиард долларов. И как сегодня констатировали в Нацбанке – стратегия привлечения инвестиций в страну тоже оказалась верной. Из 31-го банка – 20 у нас с участием иностранного капитала. Причем идёт регистрация ещё трёх. А прибыль банкиров за первые пять месяцев выросла более чем в полтора раза. Чем не стимул для новых зарубежных финансистов? К тому же в стране продолжается либерализация экономики и Нацбанк собирается упростить сроки и порядок регистрации банков.

– Мы приехали с целью развития сотрудничества с белорусскими банками, – сказал генеральный секретарь Банковской ассоциации стран Центральной и восточной Европы Иштван ЛЕНДЬЕЛ. – Я думаю, что большого отличия между нашими странами нет. То есть все банки должны пережить эти времена, и они их переживут, безусловно.

– Я полагаю, что данный регион является очень перспективным для инвестиций и это уже можно видеть на примере того что западные банки инвестируют в Беларусь и уровень проникновения увеличивается, – отметил стратегический аналитик по странам Центральной и восточной Европы Фабио МУЧЧИ (Италия).

Другими словами, сегодня могут открыться новые возможности для финансового сотрудничества. Как для Беларуси, так и для ее деловых партнеров. Практика и цифры показывают, что наши банки очень успешно справляются со всеми последствиями непростой экономической ситуации в мире. Однако, сегодня не так страшен финансовый кризис, как кризис доверия. И, похоже, что сегодня иностранная деловая элита его преодолела.



Евгений Горин, Валерий Науменко, телекомпания СТВ