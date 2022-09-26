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Более 1,5 млрд долларов инвестировал БелАЗ в антисанкционные программы импортозамещения

26 сентября 2022 16:14
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Новости Беларуси. 1,5 миллиарда долларов за 10 лет инвестировал БелАЗ в различные проекты внутренней программы импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1,5 млрд долларов инвестировал БелАЗ в антисанкционные программы импортозамещения-1

Благодаря чему за пять лет удалось сэкономить почти 60 миллионов долларов. Главная задача белорусского производителя самосвалов – заменить компоненты, которые попали под санкции. В планах предприятия наращивание объемов выпуска импортозамещающей продукции и расширение поставок в Россию за счет производства беспилотных большегрузов. В 2022 году БелАЗ продаст в Российскую Федерацию без малого тысячу самосвалов, что станет историческим рекордом в торговле двух стран.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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