Более 1,5 млрд долларов инвестировал БелАЗ в антисанкционные программы импортозамещения

Новости Беларуси. 1,5 миллиарда долларов за 10 лет инвестировал БелАЗ в различные проекты внутренней программы импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря чему за пять лет удалось сэкономить почти 60 миллионов долларов. Главная задача белорусского производителя самосвалов – заменить компоненты, которые попали под санкции. В планах предприятия наращивание объемов выпуска импортозамещающей продукции и расширение поставок в Россию за счет производства беспилотных большегрузов. В 2022 году БелАЗ продаст в Российскую Федерацию без малого тысячу самосвалов, что станет историческим рекордом в торговле двух стран.