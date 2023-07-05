Более 120 комбайнов получат хозяйства Брестской области к началу жатвы

Новости Беларуси. Уборочная кампания. Более 120 комбайнов получат хозяйства Брестской области к жатве. Как рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, свыше 60 единиц техники белорусского производства уже поступили в хозяйства региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На машинных дворах ждут еще почти столько же комбайнов из дилерских центров. Парк зерноуборочных агрегатов пополнят в том числе не в самых экономически крепких хозяйствах. Ранее приобретенные комбайны также в строю. Специалисты не сомневаются, что с жатвой справятся в срок. Все внимание сейчас озимому ячменю. Эта зерновая культура максимально скороспелая и позволяет повысить эффективность использования техники, получить раннюю товарную продукцию для сельхозпредприятий с развитым животноводством.