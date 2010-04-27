Более 100 проектов представлены на Брестском инвестиционном форуме

Он проходит в рамках ежегодной международной выставки-ярмарки «Брест. Содружество».

Вниманию участников предложены актуальные для экономики региона инвестпроекты и предложения в промышленной и сельскохозяйственной сферах, строительстве, ЖКХ, энергетике, туризме и торговле. В этом году в город над Бугом приехали представители деловых кругов из России, Украины, Чехии, Италии, Великобритании и других стран.

Филиппо Ковино, руководитель итальянской торговой комиссии:

– Многие Европейские, в том числе итальянские фирмы сейчас ищут новые страны для вложения денег. И, конечно же, в их числе и Беларусь. Я всего два дня в вашей стране, но я уже вижу перспективы. Люди очень дружелюбные, легко идут на контакт. А это очень важно, для нас – инвесторов.

Йиржи Карас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Беларуси:

– Брестская область – это для нас не только ворота в Беларусь, это для нас ворота в восточную Европу. Мы видим, что здесь много возможностей. Мы будем инвестировать, будем сотрудничать.

Макс Хогефостер, бизнесмен (Германия):

– Особый интерес у инвесторов вызывает Свободная экономическая зона, а законы вашей страны очень удобны и носят инновационный характер. Ваши законы привлекают инвесторов, особенно закон о налогах.