Более 1 миллиарда долларов направят на развитие энергетического сектора Беларуси еще в нынешнем году

Об этом заявил первый вице-премьер Владимир Семашко, который в Правительстве курирует энергетическую сферу.

Задача-минимум до 2010 года снизить энергоемкость ВВП на треть по сравнению с уровнем 2005 года. Другим направлением развития отечественной энергосистемы станет обновление основных производственных фондов и увеличение доли энергии, вырабатываемой на местных видах топлива. Беларусь также заинтересована в привлечении частных инвестиций в энергетику.

С вводом АЭС белорусская энергосистема станет более независимой от влияния внешних факторов. В перспективе на атомной станции будет вырабатываться до четверти электроэнергии в Беларуси. По ученые не определились окончательно с выбором площадки для строительства. Но уже известны приоритеты - Осторовецкую площадку в Гродненской области рассматривают, как наиболее перспективную.