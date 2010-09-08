Бобруйская фабрика получила заказ на пошив крупной партии спортивных костюмов известного мирового бренда

Прежде чем подписать договор, немецкая компания проверила, соответствует ли предприятие мировым стандартам. Контракт оценивается в сотни тысяч долларов. При всем этом одежда, которая выпускается на этой же фабрике, но уже под белорусским именем, с трудом продается на внутреннем рынке.

Известная транснациональная корпорация доверила шить одежду белорусской фабрике. Немецкие партнеры педантично проинспектировали это предприятие, прежде чем оформлять заказ. Даже санузлы проверили. В итоге заводским службам пришлось кое-что исправлять. Например, оказалось, что огнетушители в цехах висели слишком высоко, а у лифтов была просрочена аттестация. Но основное внимание, конечно, уделили технологическому процессу.

Каждый год на этой фабрике шьют почти 800 тысяч костюмов, курток и пальто. Причем примерно половина всей этой одежды выпускается с иностранным именем на бирке. Основные детали контракта с известным мировым производителем спортивной одежды – это, конечно, коммерческая тайна. Известно главное – сотрудничество проходит по так называемой «давальческой схеме». Это значит, что заказчик обеспечивает белорусское предприятие всем необходимым – начиная от эскизов и заканчивая материалами. Бобруйской фабрике остается главное – сшить, и сделать это качественно.



Соседний цех, идентичный предыдущему. Только шьют здесь уже одежду под собственным брендом. Казалось бы, такое обилие иностранных заказов должно облегчать создание собственных коллекций осень-зима и весна-лето.

Теймураз Бочоришвили, директор швейной фабрики:

– Мы не можем работать там, где сегодня заняты ниши мировыми брендами. Это не значит, что наша продукция хуже или уступает в чем-то. По большому счету, мы знаем, как развивается сегодня спортивная мода. Но вы знаете, известные бренды вкладывают в свое имя огромные средства, которые сегодня нам не по зубам.

Директор фабрики Теймураз Бочоришвили подсчитал, что цена куртки, пошитой здесь для иностранного бренда, и куртки, сделанной под собственной маркой, различается ровно в два раза. Однако в фирменном магазине бобруйской фабрики нет наплыва покупателей.

Куртки и костюмы, выпущенные в Бобруйске, попадают на прилавки европейских бутиков. Этот факт можно записывать в победы легпрома. Однако пока что отечественные швейные фабрики терпят поражение на внутреннем рынке со своим товаром. Имея современное оборудование, производители одежды почему-то не научились шить именно то, что захотели бы купить белорусские модники и модницы.

Алексей Адашкин, Илья Пучко, телекомпания СТВ, Бобруйск.