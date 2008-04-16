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Бизнесу на селе - льготные условия налогообложения

16 апреля 2008 17:35
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Белорусские сенаторы приняли к сведению Декрет Президента, который создаст предпринимателям комфортные условия работы и предоставит льготную систему налогообложения. Причем, условия останутся неизменными в течение 5 лет, как для белорусского, так и для иностранного капитала. А продажа земли на аукционе с первоначальной стоимостью - одна базовая величина и вовсе шаг в мировой практике беспрецедентный.

Помимо снижения налоговой нагрузки, государство оставило за предпринимателями право формировать цены на товары и услуги. Так что занять свою нишу в малых городах теперь с легкостью сможет каждый, кто хочет и умеет работать.
# Экономика

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