Бизнесу на селе - льготные условия налогообложения

Белорусские сенаторы приняли к сведению Декрет Президента, который создаст предпринимателям комфортные условия работы и предоставит льготную систему налогообложения. Причем, условия останутся неизменными в течение 5 лет, как для белорусского, так и для иностранного капитала. А продажа земли на аукционе с первоначальной стоимостью - одна базовая величина и вовсе шаг в мировой практике беспрецедентный.



Помимо снижения налоговой нагрузки, государство оставило за предпринимателями право формировать цены на товары и услуги. Так что занять свою нишу в малых городах теперь с легкостью сможет каждый, кто хочет и умеет работать.