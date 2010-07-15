Бизнесмены словенской компании «Рико» предложили Беларуси эффективные совместные проекты

Александр Лукашенко встретился с руководством словенской компании «Рико». Бизнесмены предложили совместно работать над проектами в сфере энергетики, экологии и инфраструктуры.

Предваряя разговор, Президент подчеркнул, что сотрудничать готовы на взаимовыгодных условиях. В качестве работы этой копании сомнений нет. Ведь уже 10 лет открыто представительство «Рико» В Минске.

Александр Лукашенко довольно часто встречается с бизнесменами и инвесторами лично, чтобы вести разговор о перспективных для страны проектах без посредников. Сегодня знакомиться не пришлось. Словенская компания «Рико» — давно известный и надежный партнер.

Их конек — оборудование для машиностроения. Поэтому бизнесмены из Словении быстро нашли общий язык с белорусскими промышленниками. Наладили поставки на МАЗ, МТЗ, МЗКт.

Янез Шкрабец, генеральный директор компании «Рико» (Словения):

Мы привыкли работать с вашими специалистами. Мы создали техцентр, специалисты которого следят за оборудованием. Хотим сотрудничать с вашими заводами на третьих рынках.

На белорусский рынок компания поставляет и станки для деревообработки, но свое присутствие в стране готовы расширить. Предложения представили Президенту — Александр Лукашенко изучил. Сегодня при встрече с гендиректором «Рико» и главой белорусского представительства компании особо подчеркнул — работать готовы на взаимовыгодных условиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я недавно познакомился с вашим письмом, которое вы направили в мой адрес. Оно было более чем конкретным. Меня заинтересовали все пункты ваших предложений. Мы готовы по всем этим пунктам работать. Нам не надо с вами знакомиться, мы знаем качество вашей работы, остается одно — цена. Если вы по цене обходите других конкурентов, то мы пойдем на сотрудничество с вами по всем направлениям, которые вы мне предложили. Это конкретный ответ на те вопросы, которые вы передо мной поставили.

Александр Лукашенко отметил участие иностранной компании в социальных проектах государства. «Рико» поддерживает развитие детского спорта — компания снабдила несколько школ горнолыжной экипировкой. Несмотря на стаж сотрудничества, все это — лишь хорошее начало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, что впереди у нас более эффективные проекты и более широкое сотрудничество. Меня интересуют проекты как в сфере экологии, так и в сфере энергетики. Также инфраструктурные проекты. Главное, чтобы они по цене были конкурентоспособными. Меня очень заинтересовал вопрос по нашему совместному экспорту в третьи страны. Здесь должны быть конкретные уже результаты. Может, у вас будут какие-то другие предложения по совместному сотрудничеству, я готов их рассмотреть, поддержать. Решение будет принято в кратчайшие сроки.

Стало известно, что словенцы готовы строить дороги и замахнуться на энергетику. У компании есть опыт в возведении электрических подстанций.

Янез Шкрабец, генеральный директор компании «Рико» (Словения):

Мы принимали участие в тендере по двум подстанциям. Мы приобрели лицензию на все работы, которые требуются здесь. Думаю, что мы можем работать эффективно как в промышленности, так и в энергетической сфере

Напоследок словенский бизнесмен признался, что поражен осведомленностью Президента о работе компании и способности белорусского лидера вникать в детали.