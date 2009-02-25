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Бизнесмены Латвии на переговорах в Беларуси

25 февраля 2009 11:54
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Чтобы лучше прочувствовать деловой климат, в Минск приехали представители сразу нескольких латвийских компаний, занятых в различных отраслях производства и услуг. Среди которых: проектирование дорог, электроснабжение и производство фасадных панелей. Кстати, на языке экономики две страны общаются довольно успешно. За минувший год объем взаимной торговли Беларуси и Латвии вырос вдвое, а по сравнению с 2006-м и вовсе – вчетверо. К слову, среди всех внешнеторговых партнеров Беларуси, по уровню товарооборота Латвия на шестом месте.
# Экономика

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