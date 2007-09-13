Бизнес-план строительства АЭС будет готов к началу 2009 года

Об этом сообщил начальник главного управления инвестиционного развития Министерства энергетики Беларуси.

Владимир Бобров отметил, что вопрос вовлечения в баланс Беларуси ядерного топлива - действительно насущный для Беларуси.

Себестоимость электроэнергии в Беларуси с вводом атомной электростанции снизится до 30%. Уже делаются расчеты по созданию АЭС на основе аналогичных проектов, которые реализуются в России, Франции, США и других странах.

Тем временем, в электроэнергетику Беларуси в текущем году планируется инвестировать более триллиона рублей. Примерно столько вложат в эту отрасль и в 2008 году. Приоритет - модернизации основных производственных фондов.

В числе крупнейших проектов - реконструкция с использованием китайского капитала Минской ТЭЦ-2, строительство парогазового блока на Минской ТЭЦ-3. Важное направление - вовлечение в топливный баланс древесного топлива и угля.

