Бизнес отказывается от расчётов в долларах и евро и ищет альтернативные способы оплаты товаров

В то время как растут расчеты в национальных валютах с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Бизнес ищет альтернативные способы оплаты поставок сырья. Белорусские компании активно покупают азиатские валюты. По итогам года спрос со стороны экономических операторов на национальные валюты членов союза должен вырасти не менее чем в пять раз относительно 2021 года. Эксперты допускают, что при сохранившейся динамике юань может потеснить доллар в валютной корзине. На Московской бирже китайская валюта уже превзошла американскую по объемам торгов. Основной объем операций приходится на компании, которые переориентируются на Восток.

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