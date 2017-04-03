Бизнес на миллионы долларов. В Городокском районе разводят благородных оленей
Новости Беларуси. Иностранные вложения и создание новых рабочих мест. Бизнес должен приносить пользу не только инвесторам, но и государству – именного об этом говорил Президент во время Большого разговора. В Городокском районе российский бизнесмен сделал ставку на развитие животноводства.
Вложив миллион долларов, он создал предприятие по разведению благородного оленя.
Это не только материальный вклад в экономику Беларуси, но и возможность трудоустройства для десятков жителей региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игоря Дроздова его питомцы уже давно принимают за своего, потому и на зов реагируют моментально. Экономист по образованию, он уже давно посвятил себя животным.
Игорь Дроздов, начальник участка оленефермы:
Пригласили сюда работать. Вроде, новое дело, интересное. Животных люблю, природу. В охотхозяйствах работал.
Первых оленей сюда завезли в декабре 2015 из Прибалтики.
Сегодня можно подводить первые итоги. Поголовье со 120 особей выросло до 300. 100 малышей на свет появились уже в Беларуси. А 23 красавца буквально месяц назад впервые на нашей земле скинули рога. Поилки с подогревом, современные ограждения – жизнь оленей на ферме можно назвать райской.
Анастасия Бут, СТВ:
Грязевые ванны – модный тренд не только у людей, но и у животных. Олени копытами вырывают ямы и наслаждаются SPA-процедурами по несколько минут. Таким образом они избавляются от паразитов, а шерсть их становится мягкой и шелковистой.
С появлением оленеводческого хозяйства в Городокском районе создали новые рабочие места, и их количество планируют увеличивать.
Андрей Башкиров, рабочий по обслуживанию оленефермы:
Хорошие условия труда, рядом на работу ездить, живу недалеко. Природа опять же, свежий воздух.
Игорь Дроздов:
Собираемся еще покупать технику, тракторист еще нам нужен будет на работу. Агронома еще собираются брать, потому что собираемся брать земли для заготовки кормов.
Средства в оленеферму вложил российский инвестор, порядка миллиона долларов. Московский бизнесмен решил попробовать новое для себя направление. Выбор пал на Беларусь – для инвестиций здесь благоприятный климат.
Перспективы у столь необычного бизнеса огромные.
Вполне возможно, разводить благородных оленей лет через 10 начнут в каждом уголке Беларуси.