Бизнес на миллионы долларов. В Городокском районе разводят благородных оленей

Новости Беларуси. Иностранные вложения и создание новых рабочих мест. Бизнес должен приносить пользу не только инвесторам, но и государству – именного об этом говорил Президент во время Большого разговора. В Городокском районе российский бизнесмен сделал ставку на развитие животноводства. Вложив миллион долларов, он создал предприятие по разведению благородного оленя. Это не только материальный вклад в экономику Беларуси, но и возможность трудоустройства для десятков жителей региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игоря Дроздова его питомцы уже давно принимают за своего, потому и на зов реагируют моментально. Экономист по образованию, он уже давно посвятил себя животным.

Игорь Дроздов, начальник участка оленефермы:

Пригласили сюда работать. Вроде, новое дело, интересное. Животных люблю, природу. В охотхозяйствах работал. Первых оленей сюда завезли в декабре 2015 из Прибалтики. Сегодня можно подводить первые итоги. Поголовье со 120 особей выросло до 300. 100 малышей на свет появились уже в Беларуси. А 23 красавца буквально месяц назад впервые на нашей земле скинули рога. Поилки с подогревом, современные ограждения – жизнь оленей на ферме можно назвать райской. Анастасия Бут, СТВ:

Грязевые ванны – модный тренд не только у людей, но и у животных. Олени копытами вырывают ямы и наслаждаются SPA-процедурами по несколько минут. Таким образом они избавляются от паразитов, а шерсть их становится мягкой и шелковистой. С появлением оленеводческого хозяйства в Городокском районе создали новые рабочие места, и их количество планируют увеличивать.

Андрей Башкиров, рабочий по обслуживанию оленефермы:

Хорошие условия труда, рядом на работу ездить, живу недалеко. Природа опять же, свежий воздух.