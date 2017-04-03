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Бизнес на миллионы долларов. В Городокском районе разводят благородных оленей

03 апреля 2017 18:28
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Новости Беларуси. Иностранные вложения и создание новых рабочих мест. Бизнес должен приносить пользу не только инвесторам, но и государству – именного об этом говорил Президент во время Большого разговора. В Городокском районе российский бизнесмен сделал ставку на развитие животноводства.

Вложив миллион долларов, он создал предприятие по разведению благородного оленя.

Это не только материальный вклад в экономику Беларуси, но и возможность трудоустройства для десятков жителей региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес на миллионы долларов. В Городокском районе разводят благородных оленей-1

Игоря Дроздова его питомцы уже давно принимают за своего, потому и на зов реагируют моментально. Экономист по образованию, он уже давно посвятил себя животным.

Игорь Дроздов, начальник участка оленефермы:
Пригласили сюда работать. Вроде, новое дело, интересное. Животных люблю, природу. В охотхозяйствах работал.

Первых оленей сюда завезли в декабре 2015 из Прибалтики.

Сегодня можно подводить первые итоги. Поголовье со 120 особей выросло до 300. 100 малышей на свет появились уже в Беларуси. А 23 красавца буквально месяц назад впервые на нашей земле скинули рога. Поилки с подогревом, современные ограждения – жизнь оленей на ферме можно назвать райской.

Анастасия Бут, СТВ:
Грязевые ванны – модный тренд не только у людей, но и у животных. Олени копытами вырывают ямы и наслаждаются SPA-процедурами по несколько минут. Таким образом они избавляются от паразитов, а шерсть их становится мягкой и шелковистой.

С появлением оленеводческого хозяйства в Городокском районе создали новые рабочие места, и их количество планируют увеличивать.

Бизнес на миллионы долларов. В Городокском районе разводят благородных оленей-4

Андрей Башкиров, рабочий по обслуживанию оленефермы:
Хорошие условия труда, рядом на работу ездить, живу недалеко. Природа опять же, свежий воздух.

Игорь Дроздов:
Собираемся еще покупать технику, тракторист еще нам нужен будет на работу. Агронома еще собираются брать, потому что собираемся брать земли для заготовки кормов.

Средства в оленеферму вложил российский инвестор, порядка миллиона долларов. Московский бизнесмен решил попробовать новое для себя направление. Выбор пал на Беларусь – для инвестиций здесь благоприятный климат.

Перспективы у столь необычного бизнеса огромные.

Вполне возможно, разводить благородных оленей лет через 10 начнут в каждом уголке Беларуси.

# Домашние животные # Экономика # Анастасия Бут # Фотофакт

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