Бизнес-инкубатор малого предпринимательства открыли в Минске

Первоначально здесь будут работать 17 субъектов хозяйствования. Ожидается, что уже к концу года на этой базе откроют своё дело около сотни начинающих бизнесменов.

Того, что выгорело такое выгодное дело, Сергей Артеменко и не ожидал. Несколько лет его команда организовывало научную базу, и вот сейчас нанотехнологии в буквальном смысле засветили солидными дивидендами.

Сергей Артеменко, директор инновационного предприятия:

И кредитование и условия создаются. Так как у нас и производственная база — деньги надо считать и за аренду в том числе.

Сниженная арендная ставка в течении первого года работы — не единственная преференция для начинающих бизнесменов.

Павел Ковель, директор инкубатора малого бизнеса:

Фирме не нужно нанимать собственного бухгалтера, секретаря, юриста, экономиста — все эти услуги оказывает инкубатор по низким расценкам.

Производство медтехники, деталей для камер видеонаблюдения, комплектующих для систем вентиляции. В основном, здесь представлены предприятия, занимающиеся производством инновационной, импортозамещающей, энергосберегающей продукции, выпускающие точную механику. Всего на базе инкубатора завода «Оптрон» пока 17 частных производств, но к середине года станет 50.

Среди разместившихся здесь малых предприятий, есть близкие по своей специализации базовому. Такой подход избран не случайно. Ведь деловой тандем завода и частной инициативы может приносить солидные дивиденды, реализовывая совместные проекты.

Это уже третий в столице инкубатор малого бизнеса. Подобные центры производственной направленности в Год предприимчивости появятся в каждом районе Минска. Так, уже присвоен статус инкубатора заводу «Электроника», подобная организация р откроется вскоре и на базе предприятия «Эталон».

Александр Калиновский, начальник управления предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:

В эти центры будут направляться малый бизнес, который только начинает становиться на ноги, регистрируется, по основным приоритетным направлениям — это развитие экспорта, импортозамещение, энергосбережение и инновационные технологии.

Развивать и поддерживать малый бизнес намерены городские власти. Ведь инициативные и предприимчивые люди вносят весомый вклад в экономику Минска. Каждый четвертый рубль, поступающий в казну столицы, заработан представителями частного бизнеса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».