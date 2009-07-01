Битва между нефтяными корпорациями в Ираке

После почти сорокалетнего перерыва в страну возвращаются иностранные компании.

В Багдаде вторые сутки происходит заключение подрядных контрактов. Процесс транслируется в прямом эфире на национальном телевидении, чтобы избежать обвинений в коррупции.

Общие разведанные резервы нефтяных бассейнов Ирака составляют 115 млрд баррелей — по этому показателю страна занимает третью строчку в мировом рейтинге.

Сейчас Ираку необходимо в быстрые сроки восстановить разрушенную войной нефтяную промышленность, тогда доходы от продажи углеводородов позволят провести общую реконструкцию хозяйства.

Эксперты утверждают, что единственные крупные неразведанные бассейны «черного золота» остались лишь в Ираке и Иране.