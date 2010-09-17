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Бильярдная в Брестской области резко повысила доходность местного райпо

17 сентября 2010 07:35
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За две недели новая бильярдная в Березе принесла 1,4 миллиона.

Галина Крейдич, первый заместитель председателя правления Березовского райпо:
В Березу приезжали гости из-за рубежа, профессиональные игроки в бильярд.
Перед первой партией они хорошенько оглядели столы со всех сторон, постучали по ним, сказали друг другу: «Отлично!» — и с удовольствием начали играть. Наш председатель знает толк в бильярде, поэтому и столы заказывал качественные. Мы надеемся, что бильярдная просуществует не один год, с таким расчетом и оборудовали ее.

Сегодня в новой бильярдной два зала и три стола: один для игры в американский бильярд, два – для снукера. Один из залов – VIP, с жк-телевизором.  Бильярдная рассчитана на 24 сидячих места, пишет газета «Рэспубліка».

# Экономика

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