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Безвозмездная помощь Китая Беларуси не будет облагаться налогами

07 июня 2006 07:01
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Документ принят в целях выполнения международных обязательств Беларуси и эффективного использования безвозмездной помощи Китая.С учетом того, что конечными получателями товаров, работ и услуг, предоставляемых Китаем, будут преимущественно учреждения образования и здравоохранения, расположенные в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионах, предусмотрено их освобождение от обложения налогами не только при ввозе на таможенную территорию Беларуси, но и при последующей их передаче названным получателям. В указе четко прописана ответственность за нецелевое использование предоставляемой помощи.
# Экономика

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