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Безработица в Беларуси стремительно сокращается

26 февраля 2007 10:08
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В Минске число официально зарегистрированных безработных за год сократилось почти на 43%. По данным Минского городского управления статистики уровень зарегистрированной безработицы в январе нынешнего года составил 0,5% от экономически активного населения. С начала года поставлено на учет 1.800 граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 1.500 или 82% от числа обратившихся. Трудоустроено за этот период 800 тысяч человек, в том числе 700 тысяч безработных.
# Экономика

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