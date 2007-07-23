Безопасность будущей белорусской АЭС - главное условие ее строительства

Контролировать безопасность будущей белорусской АЭС станет специальный государственный орган.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям уже начали подбор сотрудников, имеющих опыт работы на атомных электростанциях. Не исключено, что среди них окажутся и зарубежные специалисты, в том числе и бывшие работники Игналинской АЭС в Литве.

Руководство страны неоднократно заявляло, что вопрос безопасности будущей белорусской АЭС - главное условие ее строительства. Решение о создании специального органа, на который бы были возложены такие функции - это и требование МАГАТЭ, и опыт стран, активно использующих атомную энергетику.

Как сделать так, чтобы мирный атом был действительно мирным сегодня решают и в Украине. До сих пор из остановленных энергоблоков Чернобыльской АЭС не извлечено в полном объеме ядерное топливо. Совет национальной безопасности и обороны страны констатирует, что иностранные подрядчики не завершили ни одного из международных проектов по сооружению объектов инфраструктуры, необходимых для завершения выполнения работ на объекте <Укрытие>. Президент страны Виктор Ющенко на днях даже подписал указ о принятии экстренных мер по преобразованию саркофага в экологическую безопасную систему.

С проблемой утилизации ядерных отходов уже скоро придется столкнуться и нашим соседям. Вопрос о месте строительства могильника для Ингалинской АЭС пока остается открытым. Хотя Сейм Литвы уже принял закон о строительстве новой атомной станции. Построить ее собираются в 2015 году, уже через пять лет после закрытия Ингалины. К проекту планируется привлечь Латвию, Эстонию и Польшу. А обойдется это в 2,4 - 4 миллиарда евро.

Первый энергоблок белорусской АЭС мощностью в тысячу мегаватт планируется ввести в эксплуатацию через шесть лет - в 2013 году. В крайнем случае, в 2014 году. А к 2020 году заработает еще один блок. И хотя современные типы АЭС настолько ушли вперед, что их безопасность стала практически стопроцентной, в Беларуси рисковать никто не намерен.

