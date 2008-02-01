Безопасность будущей АЭС с учетом мирового опыта

При организации работы Департамента по ядерной и радиационной безопасности, а также строительстве в Беларуси АЭС будет учитываться и использоваться опыт аналогичных структур в странах мира. Об этом сообщил сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев. Уже налажено взаимодействие со многими странами и организациями, в частности, с МАГАТЭ, коллегами из России, Украины, Литвы. Также планируется проведение обучающих семинаров, зарубежных стажировок белорусских специалистов.