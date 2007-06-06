Без топлива сельхозтехника в поле не пойдет

Некоторые хозяйства из соседних районов Брестчины проделывают немалый путь, чтобы заправить технику. В то же время "Брестоблнефтепродукт" намерен и далее централизовать доставку топлива аграриям.

Эффективность этой работы проверили сотрудники Комитета государственного контроля.

В 2005 году Дрогичинская нефтебаза прекратила свое существование. Закрыли её по нескольким причинам: на складе нефтепродуктов отсутствовали очистные сооружения, база не была оборудована в соответствии с техническими требованиями. Предписание всё исправить не было выполнено и предприятие лишили лицензии на право деятельности.

База была очень сильной в свое время, здесь проходило много тысяч тонн топлива + бюджетное топливо практически все поступает через предприятия Нефтехима. За счет собственных средств нефтебазы могут закупать топливо. Средств естественно не хватает. И им сложно существовать в данных условиях

Сегодня сельские хозяйства Дрогичинского района двумя бензовозами доставляют топливо из соседнего Кобринского, где расположена база "Белнефтехима". Здесь же заправляются хозяйства Пружанского, Кобринского, Березовского и Жабинского районов. Иногда приходится везти топливо за 120 километров.

На данный момент в "Брестоблнефтепродукте" увеличивают парк бензовозов и рассматривают возможность доставки топлива в хозяйства своим транспортом. А до 2015 года создание мини-баз на отдаленных АЗС.