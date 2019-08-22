«Без порядка не будет ни экономики, ни эффективности работы». Анфимов о нарушениях в работе организаций АПК Беларуси

Активные проверки в сельском хозяйстве начались после того, как Президент посетил Шкловский район. Тогда на молочном комплексе «Слижи» бесхозяйственность была в прямом смысле выставлена на показ. Явные нарушения содержания животных и хранения техники на мехдворе не остались без внимания. Халатность для некоторых чиновников обернулась крутым спуском по карьерной лестнице. Работу по выявлению ошибок аграриев провели и инспекторы Госконтроля.

Новости Беларуси. 200 нарушений в организациях агропромышленного комплекса за два месяца выявил Комитет госконтроля. О некоторых из них рассказали 22 августа на коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Было выявлено органами Комитета госконтроля после того, как Президент дал поручение соответствующее, около 2 тысяч нарушений, большинство из которых было устранено. Мы на постоянном контроле держим вопросы о наведении порядка и поддержания порядка, особенно в сельхозорганизациях.

Я считаю, что после того, как главой государства была обозначена проблема наведения порядка и поддержания этого порядка, многие повернулись лицом действительно, понимая, что без порядка не будет ни экономики, ни эффективности работы.

На контроле и ход уборочных работ. Выявлены факты невыполнения техрегламентов, потери зерна во время уборки и перевозки. Есть упущения и в закладке кормов. Во многом выявлять недостатки в ходе страды специалистам помогают простые граждане.