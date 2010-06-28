Без объявления войны: поля газовых сражений

В отличие от 1941, в 2010 году война началась не 22 июня, но раньше всего на 5 дней. Два народа, которые когда-то шли вместе, обороняя тогда еще общую страну, попытались сделать противниками.

А за день до трагической и для Минска и для Москвы даты — в газпромовском штабе и вовсе решили, что пора начать перекрывать газ, который питает, в том числе, и Вечный огонь.

После показанного на всех российских каналах диалога Дмитрия Медведева и Алексея Миллера про «пять дней до начала конца» стало окончательно понятно, где кино, и где немцы. И вот как тут не вспомнить законы ведения боевых действий. У зачинщика войны, даже необъявленной, всегда есть цель. Иногда не одна. Есть средства ее достижения и есть тылы, которые ход операции обеспечивают, а чаще и определяют.

Всеобщий мир царил бы на земле, если бы не было понятий «мое» и «твое». (Генри Филдинг)

Союз нерушимый республик свободных. Все помнят, как это было тогда — с чувством, толком и расстановкой сил. С подачи Кремля послевоенной Беларуси досталась роль «сборочного цеха». 1944 — основание Минского автомобильного завода. Двумя годами позже МТЗ собирает свои первые трактора. 60-е и 70-е — активное развитие нефтеперерабатывающей отрасли. Но вот для кого и для чего — об этом спустя пару десятилетий как-то забыли, а в последнее время, похоже, опять активно вспомнили.

Александр Суриков, чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Беларусь была «задумана» как сборочный цех СССР, и российский рынок остается главным для ее промышленной продукции, поэтому российские компании заинтересованы в сохранении белорусских предприятий.

Заинтересованность. Зачем делать самим, если можно взять готовое с помощью ресурсных угроз и ультиматумов. Неприватизированные белорусские гиганты не в первый раз стали целью западной кампании нашего восточного соседа.

Сергей Чалый, политолог:

За эти годы в России не было построено ни одного нефтеперерабатывающего завода и модернизирован только один. Естественно, что России не нравится это положение, в которое она сама себя поставила. Периодически это приводит к таким положениям и нежеланию признавать очевидное. Не будет большим преувеличением сказать, что отношения колония-метрополия, центр-периферия, потому что логичнее было бы сказать, что мы метрополия, а Россия — наш сырьевой придаток.

Как утверждали эксперты и СМИ, были у войны и другие цели, а именно, продавить интересы официальной Москвы на самом высоком уровне в Минске, заставить задуматься о Таможенном союзе и других интеграционных инициативах. Задумались.

Деньги — суть артерия войны. (Петр Первый)

Впрочем, у нынешней короткой, но не победоносной войны, была и еще одна, возможно, главная цель. Российские власти еще во времена начала нового внешнеполитического курса Владимира Путина поняли: чтобы избавиться от проблем с транзитными странами необходимо либо перехватить контроль над ними, либо обойти самых несговорчивых по флангу. Так в недрах Газпрома созрела операция «Северный поток».

Георгий Гриц, заместитель директора исследовательского центра НАН Беларуси:

Если Александр I говорил, что у России нет друзей, у них есть только два союзника — армия и флот — то сегодня союзниками Российской Федерации являются газ и нефть. Именно «Северный поток», как канал транзита экспортных ресурсов на Запад, позволяет размахивать этим оружием и безнаказанно им пользоваться.

По идее, «Нордстрим», как российские газовики называют «Северный поток» на иностранный манер, должен был решить разом все проблемы транспортировки голубого топлива из России в Европу. Вот только, даже оставив вопросы этичности отказа Москвы от традиционных партнерских связей, «Нордстрим» за годы строительства проблем России только прибавил.

Он оказался и опасен — дно балтийского моря тот еще могильник химического оружия времен Второй Ммировой, не экологичен и не экономичен одновременно. Впрочем, его устроители на иное и не рассчитывали. Закупая, например, строительные материалы в Германии, московских кураторов проекта соотношение «цена/качество», не говоря уже об экологии, волновало в последнюю очередь. Ведь чем дороже становилась труба, тем больше денег можно было получить от тех, кто платил за окончание ее прокладки. Потому и российские подрядчики получили в по большому счету российском проекте лишь 20% заказов.

Александр Кастравец, директор по связям с общественностью Объединенной металлургической компании России:

На первый участок немецкая компания поставила 75% и на второй участок 50% от общего объёма той трубной продукции, которая необходима для строительства. Никогда ни одна российская компания в тендерах такого масштаба и с продукцией такой сложности не была в числе победителей.

При этом, чтобы протащить «Нордстрим» не только по дну Балтики, но и в администрациях европейских государств, инициаторы проекта во главе с Владимиром Путиным, не размениваясь на мелочи, искали высокого покровительства на местах. В списках сотрудников «Газпрома» появились имена бывшего канцлера Германии Грехарда Шредера, экс-премьера Финляндии Пааво Липпонена и других.

«Новая Европа»:

Многие немецкие политики ... обвинили Шрёдера в том, что он, будучи канцлером, использовал служебное положение, инициируя проекты для обеспечения себя местом работы на случай отставки. А германские СМИ открыто назвали его назначение платой Москвы за поддержку политического курса Кремля. И платой совсем не малой: зарплата Шрёдера на новой должности ... составляет почти 1 миллион евро, то есть в три раза больше канцлерской»

Война — отвратительная спекуляция мошенников. (Ромен Роллан)

На фоне новых «северопоточных» друзей, проверенные связи Москве стали попросту не нужны. А значит, и церемониться с невыгодными союзниками было не обязательно. И в ходе нынешней газовой компании это вылилось в самую жесткую со времен «мух и котлет» отповедь белорусам. Президент союзной России на предложение Беларуси взять в качестве оплаты долга перед «Газпромом» белорусское оборудование и машины ответил однозначно — аппетиты и властей и газовиков лежат в другой области.

Дмитрий Медведев:

«Газпром» не может брать ничего другого: ни пироги, ни масло, ни сыр, ни блины, ни что другое не может служить средством платежа.

А вот простые москвичи даже о белорусских блинах, как ранее о белорусском же молоке, сырах и масле думали по-другому. Но мнение рядовых россиян кремлевских и газпромовских генералов всегда беспокоило не слишком. Как не беспокоили и условия, в которых оказались их союзники, во многом из-за их отнюдь не союзнических действий.

Кому война, а кому мать родная. (Русская народная поговорка)

Дмитрий Медведев:

Я разговаривал с Александром Григорьевичем, он сказал, что это определяется трудным финансовым положением. Но, если честно, сейчас всем трудно, и у нас свои проблемы, и у «Газпрома» много проблем...

А вот на этот вопрос, к газу и союзу, казалось бы, не слишком относившийся, ответить оказалось на удивление легко, причем даже не белорусским, а российским СМИ. Именно московские журналисты обнаружили под Москвой дачу «Газпрома», стоимостью в столь необходимые холдингу десятки миллионов долларов.

«Газета.ру»:

Подрядчик «Газпрома» признался в строительстве самого роскошного и загадочного частного особняка в Подмосковье ... Территорию в 31,9 га выкупили у местных жителей, которым в результате приватизации в 90-х раздали по 1,5 га земли. Примерная стоимость «Истринской усадьбы» ... составляет 50 миллионов долларов.

Скрыть от российских газет не получилось и строительство другого объекта первой государственной необходимости — новой резиденции самого Президента Медведева.

«Ведомости»:

Новая резиденция Дмитрия Медведева появится на берегу Тихого океана. Стоимость проекта — более 7 млрд. руб. Строительство резиденции на полуострове в 2010-2011 гг. упомянуто в поправках к Федеральной целевой программе об экономическом и социальном развитии Дальнего Востока до 2013 года, которые премьер Владимир Путин утвердил 28 ноября 2009 года.

А окончательно ответить на вопрос «кому сейчас легко», заданный Президентом России, был дан ответ уже в самом российском «Газпроме».

«Газета.ру»:

Каждый член правления «Газпрома» за прошлый год получил около 61,4 млн. рублей (всего 17 человек, входящих в правление, получили 1,044 млрд. рублей, что на 25% выше, чем в 2008 году). Эта сумма, однако, не учитывает отдельные вознаграждения, которые топ-менеджеры получают как члены советов директоров большого количества дочерних структур монополии. Зарплаты прочих сотрудников выросли примерно на 12,5%.

После таких заявлений новые вопросы должны были возникнуть ой как не скоро. А вот ответ по поводу последних газовых действий Медведева и Миллера о доходах пришлось держать всем.

От войны нельзя ждать никаких благ. (Вергилий)

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:

Я думаю, последствий это никаких не принесет — мы сохраняем приверженность к дальнейшей интеграции, в том числе, в Союзном государстве. Но неприятный осадок у народа остается.

Только, кажется, посол Суриков был слишком оптимистично настроен. Осадок остался такой, что Борис Грызлов, на неделе приехавший в Минск на сессию парламентского собрания Союзного государства, даже отказался от традиционного общения с белорусскими СМИ. То ли сказать было нечего, то ли говорить было незачем.

А вот участники акции «Поможем Газпрому», от удовольствия расплатиться с монополистом отказываться не стали. И заплатили...

Затевающие войну сами попадают в свои сети. (Иоанн из Дамаска)

И все же, затеянная отдельными тыловиками газовых войн свара вряд ли способна разорвать боевое братство настоящих, проверенных боями за Родину, фронтовых товарищей. В дни, когда в газпромовских и кремлевских кабинетах одно за другим раздавались грозные заявления в адрес Беларуси, а на границе союзных государств падало давление в газовых трубах, поезд Памяти, преодолевая все преграды, шел по назначению. Из Москвы в Минск. Чтобы напомнить, в том числе, и грозным газовым бойцам про общее славное прошлое.

После распада Советского союза, союз двух братских государств строили по разным причинам. Борис Ельцин — может быть, где-то из чувства вины за Вискули. Владимир Путин — как новый проект на постсоветском пространстве. Что именно хотят сделать с союзом нынешние властные тыловики от газа — покажет время. Но столкнуть союзников ради сиюминутной выгоды — цель во все времена не слишком-то благородная. Но, к сожалению, почти реализованная...

С полей газовых сражений на неделе Анна Бунькова, Глеб Лавров и многие другие.