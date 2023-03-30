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Беспошлинный ввоз товаров в Беларусь на 1 тысячу евро продлён

30 марта 2023 16:25
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Хорошие новости для тех, кто любит заказывать вещи в интернет-магазинах. Действие лимита беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС, размер которого составляет одну тысячу евро, продлен до первого октября 2023 года. Правило действует для физических лиц. Об этом заявил сегодня, тридцатого марта, представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, пишет РИА Новости.

«Порог беспошлинного ввоза для физических лиц составит одну тысячу евро и тридцать один килограмм для товаров, которые транспортируются с помощью перевозчиков или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта», – подчеркнула Ия Малкина.

Беспошлинный ввоз товаров в Беларусь на 1 тысячу евро продлён-1

Фото: pexels.com

Отметим, что это не касается воздушного транспорта: «Порог беспошлинного ввоза на самолете сохранится на уровне десяти тысяч евро и пятидесяти килограммов».

Если же сумма или вес товаров будет превышен, то придутся заплатить пошлину, которая составит пятнадцать процентов от стоимости приобретенных вещей. Но не меньше двух евро за один килограмм в части превышения норм.

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# Экономика # Экономика # Фотофакт

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