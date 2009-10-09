Бесконтрольного повышения цен в Беларуси не будет

Об этом заявил заместитель министра торговли Вячеслав Драгун, комментируя отмену ограничений торговых надбавок на большинство отечественных товаров.Перераспределение цен на рынке, по оценке специалистов, неизбежно. Где-то они повысятся, а где-то и упадут. Однако, в данном случае либерализация ценообразования для Беларуси – это определенно шаг вперед. На рыночных механизмах предприниматели почувствуют, как установленная ими цена влияет на спрос. При этом сохранится контроль за ценами со стороны антимонопольных органов.