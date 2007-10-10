Бережливость - залог энергетической безопасности страны

Энергоемкость ВВП в Беларуси к 2010 году планируется снизить не менее чем на 31% и сэкономить 7,5 миллионов тонн условного топлива.

Наша республика импортирует 99% природного газа, 14 миллионов тонн нефти, полностью закупается уголь. В прошлом году доля использования местных видов топлива составила не более семнадцати процентов. В ближайшие пять лет планируется довести ее до 25%. До 2010 года будет реализован ряд крупных проектов по повышению эффективности энергопроизводства.

Наряду с решением основных энергетических вопросов должны решаться и экологические проблемы. Усилия белорусских энергетиков должны быть сконцентрированы на разработке альтернативных источников энергии, создании новых технологий по вторичному использованию отходов, а также на разработке новых проектов по использованию местных видов топлива.

Александр Апацкий, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: "В последнее время экологическая ситуация в Беларуси заметно улучшилась. Уменьшилось количество выбросов в некоторые водные объекты, сократилось количество выбросов от транспорта личного пользования в атмосферный воздух. Современные технологии в энергетической отрасли, так и в экологической сфере станут гарантом нейтрального влияния на состояние окружающей среды."