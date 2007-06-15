Бережем в малом - экономим в большом

Развитие экономики при максимально эффективном использовании топливно-энергетических и материально-сырьевых ресурсов.

Это одно из направлений экономического развития страны, обозначенных в Директиве №3, подписанной накануне Президентом. Стратегический документ посвящен экономии и бережливости. В сфере ЖКХ это коснется, в том числе повсеместной установки приборов учета воды.

Экономия воды - один из пунктов Директивы №3. Для тех, кто установил себе счетчики, бережливость автоматически становится правилом. Для тех, кто не созрел для такого решения, столичные ЖЭСы разработали правила агитации.

Все квартиры оснастить приборами индивидуального учета расхода холодной и горячей воды - задача, прописанная в директиве. Время для её реализации 2 года. Экономия и бережливость приобретает многоуровневый характер: вначале в масштабах одной квартиры, затем и страны в целом.

Беларусь располагает собственными мощностями для выработки электрической и тепловой энергии. Однако собственных запасов топливно-энергетических ресурсов слишком мало. Потому экономия и бережливость - это не лозунг, а жизненная необходимость. На государственном уровне закрепленная в виде такого стратегического документа как третья Президентская Директива.