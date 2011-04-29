Бердымухамедов пригласил Лукашенко сесть в автомобиль, за рулем которого прибыл сам

Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Туркменистан. Сегодня главы государств общались в неформальной обстановке.

Туркменский лидер прибыл в отель, в котором остановился Александр Лукашенко. Это не было предусмотрено программой, лидеры планировали встретиться в конноспортивном комплексе президента Туркменистана. Главы государств тепло поприветствовали друг друга в холле отеля, после чего Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего коллегу сесть в автомобиль, за рулем которого прибыл сам.

По пути в конноспортивный комплекс туркменский Президент ознакомил Александра Лукашенко с развивающейся инфраструктурой Ашхабада, строительством новых объектов.

После посещения конноспортивного комплекса, Президент Беларуси направился в город Туркменбаши, где ознакомился с работой комплекса нефтеперерабатывающих заводов и реализацией проектов в рамках туристической зоны «Аваза». Она расположена на Каспийском побережье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Накануне во время переговоров лидер Туркменистана предложил белорусской стороне инвестировать в развитие этой туристической зоны и принять участие в реализации ряда проектов, в частности, строительстве спортивных комплексов.