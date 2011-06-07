Бензин в Беларуси подорожал на 31%

Розничная цена за 1 литр с 7 июня 2011 года составляет: бензин Нормаль-80 – 4950 рублей, бензин АИ-92 – 5100 рублей, бензин АИ-95 – 5800 рублей, бензин АИ-95-Евро – 5800 рублей, дизельное топливо – 5100 рублей.

Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте концерна «Белнефтехим», повышение вызвано необходимостью «защиты внутреннего рынка от несанкционированного вывоза нефтепродуктов, уменьшения диспаритета цен на автомобильное топливо в Беларуси и соседних государствах и обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающих заводов».

По данным концерна, в течение мая 2011 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года реализация автомобильного топлива на АЗС системы концерна возросла в 1,5 раза, в том числе на АЗС в приграничных районах – в 2,3 раза.

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