Бензин опять подорожал

С 1 июля в Беларуси в среднем на 2,9% повышены оптовые и розничные цены на нефтепродукты. Таким образом, цена бензина марки А-76 и дизтоплива - 1240 рублей за литр, 92-го - 1560. 95-ый бензин теперь стоит 1770 за один литр.