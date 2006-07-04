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Бензин опять подорожал

04 июля 2006 11:49
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С 1 июля в Беларуси в среднем на 2,9% повышены оптовые и розничные цены на нефтепродукты. Таким образом, цена бензина марки А-76 и дизтоплива - 1240 рублей за литр, 92-го - 1560. 95-ый бензин теперь стоит 1770 за один литр.
# Экономика

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