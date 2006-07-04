Бензин опять подорожал

Объем капитального ремонта жилья в Беларуси к 2010 году по сравнению с прошлым возрастет в 1,5 раза и превысит миллион квадратных метров.
Верхняя палата белорусского парламента одобрила проект закона об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2005 год. Его доходы были утверждены в сумме более 18 трлн., расходы - свыше 19 трлн. рублей.
Именно 30 июня, 85 лет назад был создан орган экономического управления - государственная плановая комиссия, которая затем превратилась в Госплан БССР.
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