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"Белтрансгаз" увеличивает мощность подземных хранилищ

28 августа 2007 18:16
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До 1,5 миллиардов кубометров газа будет увеличена мощность подземных газохранилищ к 2012 году.

Это одно из направлений обеспечения энергетической безопасности страны. В ближайшие 5 лет будет значительно увеличена мощность  Прибугского  газохранилища и построено  новое  в Мозыре.

Осиповичское подземное хранилище газа - предприятие, которое уже  более 30 лет работает на энергетическую безопасность  страны. Сегодня здесь технологию закачки и отбора газа отточили до совершенства. Все возможные мощности газохранилища  уже используются - это более 360 метров кубических. Поэтому сегодня здесь  в основном занимаются модернизацией и автоматизацией работы.

Прибугское подземное хранилище газа пока работает не в полную мощность. Сегодня его объем - 300 миллионов кубометров. Однако уже к 2010 эту цифру удвоят. Работы по развитию и расширению ведутся постоянно.

Кроме двух действующих подземных хранилищ "Белтразгаз" сегодня работает над созданием третьего. Оно разместиться  в Мозырьском районе Гомельской области. Первую очередь этого  объекта  введут  в эксплуатацию уже  в следующем году.

Сегодня подземные хранилища газа  в энергетической безопасности страны играют весьма важную роль. И основная функция - сглаживание сезонных неровностей газопотребления, а так же обеспечение  стабильных поставок газа в условиях чрезвычайных ситуаций. Проще говоря, это белорусский запас на черный день. Поэтому кроме развития уже имеющихся и строительства новых хранилищ, геологоразведовательные работы на площадках перспективных для строительства подземных хранилищ газа ведутся постоянно.

# Экономика

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