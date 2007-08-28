"Белтрансгаз" увеличивает мощность подземных хранилищ

До 1,5 миллиардов кубометров газа будет увеличена мощность подземных газохранилищ к 2012 году.

Это одно из направлений обеспечения энергетической безопасности страны. В ближайшие 5 лет будет значительно увеличена мощность Прибугского газохранилища и построено новое в Мозыре.

Осиповичское подземное хранилище газа - предприятие, которое уже более 30 лет работает на энергетическую безопасность страны. Сегодня здесь технологию закачки и отбора газа отточили до совершенства. Все возможные мощности газохранилища уже используются - это более 360 метров кубических. Поэтому сегодня здесь в основном занимаются модернизацией и автоматизацией работы.

Прибугское подземное хранилище газа пока работает не в полную мощность. Сегодня его объем - 300 миллионов кубометров. Однако уже к 2010 эту цифру удвоят. Работы по развитию и расширению ведутся постоянно.

Кроме двух действующих подземных хранилищ "Белтразгаз" сегодня работает над созданием третьего. Оно разместиться в Мозырьском районе Гомельской области. Первую очередь этого объекта введут в эксплуатацию уже в следующем году.

Сегодня подземные хранилища газа в энергетической безопасности страны играют весьма важную роль. И основная функция - сглаживание сезонных неровностей газопотребления, а так же обеспечение стабильных поставок газа в условиях чрезвычайных ситуаций. Проще говоря, это белорусский запас на черный день. Поэтому кроме развития уже имеющихся и строительства новых хранилищ, геологоразведовательные работы на площадках перспективных для строительства подземных хранилищ газа ведутся постоянно.

