«Белтрансгаз» рассчитывает на цену газа для Беларуси на уровне прошлого года

Руководство газотранспортного предприятия заявило о возможности увеличения прокачки голубого топлива через белорусский участок магистрали Ямал – Европа, чему несказанно будут рады европейские потребители, ведь по традиции холодной зимой возрастает потребление газа.

Газотранспортная система — одна из тех сфер большой экономики, где весьма уместны инвестиции, и где отдача может в несколько раз превысить количество вложенных средств. Отечественные газовики не поскупились и за последнее время вложили 250 миллиардов белорусских рублей. Вот один из примеров удачного вложения – Минская компрессорная станция и её пульт управления.

Вложились и не просчитались. Потому сегодня Белтрансгаз заявил о том, что может увеличить объем прокачиваемого газа. В цифрах это выглядит так: в сутки сейчас через нашу территорию проходит 90 миллионов кубометров, а сможем — 105. 15 дополнительных миллионов кубов голубого топлива окажутся весьма кстати для европейцев, которые в холода не хотят мерзнуть и готовы оплачивать большие объемы.

Это коммерческое предложение от белорусских газовиков будет озвучено в первую очередь «Газпрому», который в текущем году с белорусскими партнерами вступает в новую эру отношений – паритетности. То есть 50 на 50: «Газпром» через полтора месяца докупает очередной пакет акций «Белтрансгаза». И голоса в газовом бизнесе теперь будут равнозначными.

Владимир Майоров, генеральный директор ОАО «Белтрансгаз»:

Сегодня мы проводим техническое совещание по изучению возможности максимального увеличения транзита газа по магистрали Ямал – Европа. Мы готовы по заявкам «Газпрома» увеличить транзит до 105 миллионов суточных. «Белтрансгаз» большое внимание уделяет надежности и безопасности газоснабжения Республики Беларусь и транзита в страны Европы, в Украину.

Ожидаемое увеличение объемов транзита газа носит временный характер и связано с резким похолоданием. Вместе с тем белорусская сторона в перспективе заинтересована в сверхконтрактных объемах транзита на постоянной основе. К примеру, через вторую нитку Ямал – Европа. Инициативу о её строительстве Белтрансгаз заложил в Программу сотрудничества в газовой сфере с Россией. Данный проект уже поддержала Польша. Ориентировочная стоимость сооружения второй нитки на нашей территории — около 3 миллиардов долларов.

Общим интересом белорусов и россиян могут стать и другие перспективные проекты в сфере энергетики. А пока речь о 2010-м, в котором белорусы рассчитывают на сохранение цены на российский газ на уровне прошлого года.

Владимир Майоров, генеральный директор ОАО «Белтрансгаз»:

Мы рассчитываем, что цена газа в 2010 году будет на уровне прошлогодней, абсолютно с ней соотносима. Сейчас эксперты «Газпрома» прорабатывают направленные нами проекты т программы. Цена зависит от колебаний цены на нефть, так что можем говорить о «вилке» 145-160 долларов.

От принципов паритетности в управлении к совместным долгосрочным проектам. «Белтрансгаз» предлагает «Газпрому» сотрудничество на перспективу. И полагает, что в таких условиях весьма логично будет цену на газ для Беларуси оставить на уровне прошлого года.