"Белтрансгаз" рассчитался с "Газпромом"

Стоимость поставленного в июле "Газпромом" природного газа в Республику Беларусь полностью оплачена.

Сегодня предприятие перечислило "Газпрому" 144,7 миллионов долларов в счет оплаты полученного в прошлом месяце газа.

Напомним, что с 1 января 2007 года цена российского газа при поставках в Беларусь возросла более, чем в 2 раза и составляет 100 долларов за 1 тысячу кубических метров. В соответствии с белорусско-российскими договоренностями Беларусь в первом полугодии 2007 года оплачивала 55% стоимости получаемого из России газа.

В августе наша страна полностью рассчиталась с "Газпромом" за поставленный в январе-июне нынешнего года газ. Во втором полугодии Беларусь оплачивает 100% от стоимости поставляемого российского газа

