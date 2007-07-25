"Белтрансгаз" ожидает нового председателя Наблюдательного совета

Новый состав Наблюдательного совета "Белтрансгаза" будет избран 25 июля на общем собрании акционеров в Минске. В состав из восьми человек будет включен один представитель "Газпрома", исходя из пропорционального распределения акций предприятия. Ожидается, что этим представителем станет заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев. В настоящее время председателем Наблюдательного совета "Белтрансгаза" является первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.