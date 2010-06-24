«Белтрансгаз» и «Газпром» продолжат переговоры по ставкам на транзит голубого топлива

Белорусская сторона рассчитывает завершить их максимально быстро, но вопрос пока не решен. Такое заявление сделал глава «Белтрансгаза» Владимир Майоров.

Недопустимо, чтобы в следующем месяце возникли недоразумения по платежам. Суть спора – в размере транзитной ставки. Российский газовый монополист заплатил свой долг из расчета 1,45 доллара за тысячу кубических метров. Но такая ставка транзита действовала в 2007 году. Требование «Белтрансгаза» рассчитываться с учетом роста транзитной ставки до уровня нынешнего года. Ее размер – 1,88 доллара. Такой порядок отмечен в протоколе сторон.

Владимир Майоров, генеральный директор ОАО «Белтрансгаз»:

– ОАО «Газпром» выполнило требование белорусской стороны и в 13.00 представило документы, подтверждающие факт оплаты услуг за транзит в размере 228 миллионов долларов США. Я напомню, что изначально в заявлениях долг вообще отрицался, либо были упреки, что белорусская сторона не принимает действий, необходимых для получения указанных денег. Так вот, я официально заявляю, что дополнительных действий, кроме требования оплаты за транзит, нами не предпринималось. Мы рады, что эта сумма поступила. Кроме того, сам факт, что поступившие денежные средства – 228 миллионов – превышают оплаченные нами вчера 187 миллионов, еще раз подтверждает искусственность этого противостояния.