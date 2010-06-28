«Белтрансгаз» и «Газпром» подпишут дополнительное соглашение к контракту по транзиту газа на 2010 год

Документ планируют подписать в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор «Белтрансгаза» Владимир Майоров.С учетом поручений Президента наша компания интенсифицировала переговоры с «Газпромом». Стороны существенно сблизили позиции. В связи с этим отпала необходимость приезда делегации «Газпрома» в Минск и стороны могут работать дистанционно, отметил Владимир Майоров. Российский концерн уже прислал в «Белтрансгаз» свою редакцию допсоглашения к транзитному контракту. Накануне в Минске документ был согласован и отправлен обратно. В середине этой недели все необходимые документы планируется подписать.