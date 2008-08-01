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"Белтрансгаз" и "Газпром" подписали дополнительное соглашение об увеличении цены транзита газа через территорию Беларуси

01 августа 2008 10:53
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Об этом в Минске заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Он напомнил, что со второго квартала текущего года цена на газ для Беларуси была увеличена со 119 до 128-ми долларов за тысячу кубометров. Газпром рассчитался за транзит газа в первом полугодии в размере 105 миллионов долларов. Часть денег пошла на компенсацию роста цены на газ. Цена в 128 долларов на поставляемый в Беларусь российский газ сохранится до конца 2008 года.

Владимир Семашко также заявил, что до 10 августа Беларусь определит партнера по строительству АЭС. В настоящее время получены официальные ответы от "Росатома" и франко-германской компании "Арева". Первый вице-премьер отметил, что ответ "Росатома" – однозначно положительный, и он готов в рамках межправительственного соглашения Беларуси и России реализовывать этот проект и предоставлять связанные кредитные средства.  Переговоры с руководством "Аревы" начнутся в ближайшие дни.

# Экономика

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