«Белтрансгаз» будет платить за газ российскими рублями?

Как заявил в Минске заместитель председателя правления компании «Газпром» Андрей Круглов, российский газовый концерн заинтересован в полном переходе «Белтрансгаза» на расчёты за газ в российских рублях.Сейчас две стороны ведут переговоры по этому вопросу. В минувшем году около 70% расчетов за газ Беларусью произведено в российских рублях. Переход на 100% в «Белтрансгазе» считают перспективным направлением, учитывая получение Беларусью российских кредитов и ведение переговоров об использовании российского рубля в качестве региональной валюты.