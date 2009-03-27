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«Белтрансгаз» будет платить за газ российскими рублями?

27 марта 2009 14:57
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Как заявил в Минске заместитель председателя правления компании «Газпром» Андрей Круглов, российский газовый концерн заинтересован в полном переходе «Белтрансгаза» на расчёты за газ в российских рублях.Сейчас две стороны ведут переговоры по этому вопросу. В минувшем году около 70% расчетов за газ Беларусью произведено в российских рублях. Переход на 100% в «Белтрансгазе» считают перспективным направлением, учитывая получение Беларусью российских кредитов и ведение переговоров об использовании российского рубля в качестве региональной валюты.
# Экономика

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