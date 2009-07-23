BelSwissBank планирует приобрести Минский фарфоровый завод

Об этом заявил журналистам первый заместитель директора Фонда государственного имущества Госкомимущества Беларуси Пётр Лукьянов.

В соответствии с генеральным планом застройки Минска завод подлежит выносу за пределы города. Есть инвестор, заинтересованный в приобретении этого предприятия. Это BelSwissBank со швейцарским капиталом.

По словам Петра Лукьянова, уже проведены переговоры в Министерстве экономики и в Мингорисполкоме по этому вопросу. Банк готов приобрести предприятие, частично сохранить его профиль, берет на себя расходы по выносу завода за город. Но при этом ставит условие дать ему возможность застройщика в соответствии с генеральным планом застройки.

ОАО «Минский фарфоровый завод» первоначально стояло в плане приватизации на 2008-2010 годы, но сейчас исключено из него. Как подчеркнул Пётр Лукьянов, завод не закрывается, его акции находятся в коммунальной собственности, передаёт корреспондент БЕЛТА.