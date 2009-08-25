Белстат: Белорусский экспорт будет расти

Результаты работы экономики за семь месяцев говорят, о том, что ситуация во внешней торговле сложная, но контролируемая.

Снижение объёмов пришлось на зимние месяцы, весна была отмечена небольшим, но стабильным ростом. С середины лета пошли на убыль и складские запасы отечественных товаропроизводителей.

– По июлю произошло некоторое снижение. У нас была цифра – более 94% среднемесячного объёма производства. А стала 88,3. То есть движение по разгрузке складов было заметным, – сказал заместитель председателя национального статистического комитета Республики Беларусь Виктор МИХНО.

Основными торговыми партнёрами Беларуси остаются Россия, страны СНГ и Европейского союза. Но география поставок постоянно расширяется. Открываются для нас некогда экзотические страны Африки. В некоторые из них отправлены крупные партии товаров впервые в истории. В этом регионе наиболее востребована металлургическая продукция. Её поставки резко возросли и в Индию. Говорить, что это устойчивая тенденция – пока преждевременно. Производители теперь стараются закрепится на новых рынках.

– Поиск рынков сбыта, особенно по металлургической продукции, ведётся эффективно. Свидетельствуют об этом статистические данные, – отметила заместитель начальника Главного управления статистики торговли Национального статистического комитета Республики Беларусь Елена БОРУШКО.