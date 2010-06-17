«Белшина» закупает новый сборочный комплекс, чтобы обуть в белорусскую резину бразильскую технику

Комплекс планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. Линия обойдется в 3,5 миллиона евро и будет производить шины, рассчитанные на эксплуатацию в жарком климате.

На латиноамериканский рынок «Белшина» вышла еще в 2004 году. Тогда продукцией предприятия заинтересовались в Бразилии. Страну, в которой высокоразвита горно-металлургическая промышленность, сельское хозяйство, автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, вполне устроили цена, качество, и обширный ассортимент белорусских шин.

Тогда для новых партнеров были разработаны специальные шины в тропическом исполнении. Они рассчитаны на эксплуатацию в жарком климате. Начали торговать, завязались крепкие партнерские отношения. После недавнего визита Президента Беларуси в Бразилию было принято решение о закупке нового комплекса, который позволит производить шины для грузовиков и автобусов по новой технологии.

Александр Козлов, заместитель генерального директора ОАО «Белшина»:

– Поручение так и звучало: приобрести современный сборочный комплекс для выпуска данного типа шин. Маркетинг бразильского рынка показал, что большая потребность имеется в современных грузовых шинах нового поколения. И это диктует потребность рынка. Чтобы их произвести, нам потребовалось новое, современное, технологическое оборудование.

Работать на сравнительно новом латиноамериканском рынке белорусскому предприятию не только выгодно, но и удобно. Заокеанские партнеры оказались надежными. Поставки белорусской продукции не прекращались даже в разгар мирового финансовый кризиса.

Процесс закупки и монтажа нового комплекса на предприятии, обещают, будет не долгим. В эксплуатацию его введут уже этой осенью. Первые шины с конвейера за океан отправятся уже в начале следующего года.

Вячеслав Комисаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Бобруйск, Могилевская область.