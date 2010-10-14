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Белорусы заняли в банках около 2 млрд долларов в эквиваленте

14 октября 2010 07:31
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За первую половину нынешнего года белорусские банки выдали населению в 1,6 раза кредитных денег больше, чем за аналогичный период 2009-го.

За первую половину текущего года жители страны получили в банках кредитов на общую сумму около 5,6 триллиона рублей (примерно 2 миллиарда долларов). За аналогичный период 2009-го показатель был скромнее – примерно 3,5 миллиарда рублей. Главным локомотивом роста стали жилищные кредиты, в том числе льготные. На них приходится более 60 процентов кредитов из общего объема выдаваемых в Беларуси физическим лицам.

Вместе с тем, только за первую половину нынешнего года объем проблемных кредитов вырос примерно на 20 процентов, пишет «НГ».

# Экономика

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