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Белорусы заинтересованы в увеличении поставок молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на внутренний рынок

16 февраля 2010 06:27
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Развитие сотрудничества двух стран обсуждают в Минске. В частности, речь идет о сборке садово-виноградарских тракторов в Молдове, модернизации транспортной инфраструктуры и троллейбусного парка Кишинева. Особое внимание - участию наших предприятий в дорожном строительстве, увеличению поставок молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на белорусский рынок. Стороны намерены подписать межправительственный договор об экономическом сотрудничестве на три ближайших года.
# Экономика

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