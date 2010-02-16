Белорусы заинтересованы в увеличении поставок молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на внутренний рынок

Развитие сотрудничества двух стран обсуждают в Минске. В частности, речь идет о сборке садово-виноградарских тракторов в Молдове, модернизации транспортной инфраструктуры и троллейбусного парка Кишинева. Особое внимание - участию наших предприятий в дорожном строительстве, увеличению поставок молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на белорусский рынок. Стороны намерены подписать межправительственный договор об экономическом сотрудничестве на три ближайших года.